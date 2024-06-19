Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям двух украинских бригад

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Днепровское Херсонской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
«Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30», — отмечает МО РФ.