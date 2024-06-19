Бывшего директора омского цирка обвиняют в растрате и превышении полномочий

Сообщается, что директор цирка заключила договоры аренды транспортных средств, которые принадлежали ей и её мужу. Кроме того, обвиняемая, по мнению следствия, совершила незаконные действия по заключению договоров оказания рекламных (информационных услуг), что не имело какой-либо экономической целесообразности и выгоды, уточнили в полиции. Также директор цирка устроила на работу людей, которые получали страж и пенсионные накопления, но фактически не работали. Речь идёт о бывшем муже директора и ещё одном мужчине, которые числились дворником и электриком. Причиненный федеральному казенному предприятию материальный ущерб составил около 4,5 млн рублей.