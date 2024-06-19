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Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение пунктам управления трёх украинских бригад, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника, 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы Hammer, уточнили в МО РФ.