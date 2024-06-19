В Могилевском районе мужчину извлекали из-под обрушившегося фундамента гаража

Сообщение о происшествии в д. Тишовка поступило спасателям 19 июня в 9.51. Выяснилось, что при укреплении фундамента гаража произошло его проседание, в результате которого оказался зажат 35-летний могилевчанин, помогавший хозяину. До приезда спасателей из западни ему помогли выбраться очевидцы.



Спасенный был осмотрен медиками, мужчина не пострадал. Предполагаемая причина обрушения — нарушение техники безопасности при разборке строительных конструкций гаража.