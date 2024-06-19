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В Могилевском районе мужчину извлекали из-под обрушившегося фундамента гаража

19 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе мужчину извлекли из-под обрушившегося фундамента гаража, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о происшествии в д. Тишовка поступило спасателям 19 июня в 9.51. Выяснилось, что при укреплении фундамента гаража произошло его проседание, в результате которого оказался зажат 35-летний могилевчанин, помогавший хозяину. До приезда спасателей из западни ему помогли выбраться очевидцы.

Спасенный был осмотрен медиками, мужчина не пострадал. Предполагаемая причина обрушения — нарушение техники безопасности при разборке строительных конструкций гаража.

несчастный случай