Минобороны отчиталось об ударах по пунктам управления трех бригад ВСУ

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные подразделения разных группировок войск.
«Нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Те же подразделения ударили по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в 124 районах, добавили в Минобороны.
Накануне оборонное ведомство сообщило, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М российских Воздушно-космических сил нанес удар по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». По месту расположения техники и солдат противника ударили неуправляемыми авиационными ракетами. Военные отчитались об уничтожении цели.