Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны отчиталось об ударах по пунктам управления трех бригад ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по пунктам управления трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Источник: РИА "Новости"

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные подразделения разных группировок войск.

«Нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Те же подразделения ударили по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в 124 районах, добавили в Минобороны.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М российских Воздушно-космических сил нанес удар по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». По месту расположения техники и солдат противника ударили неуправляемыми авиационными ракетами. Военные отчитались об уничтожении цели.