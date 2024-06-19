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В Симферопольском районе загорелся автобус, в котором были пассажиры

Под Симферополем загорелся автобус с пассажирами и трава.

В среду, 19 июня, в Симферопольском районе Крыма загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел в 12.34. В Гвардейском загорелся автобус.

«Пассажиры эвакуированы», — говорится в сообщении.

В 12.40 на место прибыли пожарные. Выяснилось, что автобус загорелся на площади 14 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал. В ведомстве добавили, что еще загорелось 100 квадратных метров сухой растительности.

«Приступили к тушению, пожар локализован. Подробности уточняем», — отметили в МЧС.

пожары