В Симферопольском районе загорелся автобус, в котором были пассажиры

В среду, 19 июня, в Симферопольском районе Крыма загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Инцидент произошел в 12.34. В Гвардейском загорелся автобус.
«Пассажиры эвакуированы», — говорится в сообщении.
В 12.40 на место прибыли пожарные. Выяснилось, что автобус загорелся на площади 14 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал. В ведомстве добавили, что еще загорелось 100 квадратных метров сухой растительности.
«Приступили к тушению, пожар локализован. Подробности уточняем», — отметили в МЧС.