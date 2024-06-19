В Ростове осудили фигурантов дела об убийстве Моторолы

В Ростове огласили приговор по делу об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной — Моторола — прим. ред.) и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Заседание прошло 19 июня в Южном окружном военном суде.
Перед судом предстали четыре человека. Обвиняемому, которого считали их лидером, вменяли по статьи о шпионаже, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля; теракте, повлекшем смерть и ряду других. Еще одного обвиняли в содействии террористической деятельности, второго — в участии в террористическом сообществе, третьего — в шпионаже и подготовке к нему.
Лидера четверки приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Остальных осудили на 12, 13 и 17 лет в колонии строго режима.