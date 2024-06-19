В Ростове осудили фигурантов дела об убийстве Моторолы

Перед судом предстали четыре человека. Обвиняемому, которого считали их лидером, вменяли по статьи о шпионаже, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля; теракте, повлекшем смерть и ряду других. Еще одного обвиняли в содействии террористической деятельности, второго — в участии в террористическом сообществе, третьего — в шпионаже и подготовке к нему.