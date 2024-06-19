Под Симферополем потушили сгоревший автобус, в котором были пассажиры

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 12.34. В Гвардейском загорелся автобус. В МЧС отметили, что пассажиры были эвакуированы. В 12.40 на место прибыли пожарные. Выяснилось, что автобус загорелся на площади 14 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал. В ведомстве добавили, что еще загорелось 100 квадратных метров сухой растительности.