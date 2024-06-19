Под Симферополем потушили сгоревший автобус, в котором были пассажиры

В среду, 19 июня, в Симферопольском районе Крыма потушили горящий автобус. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 12.34. В Гвардейском загорелся автобус. В МЧС отметили, что пассажиры были эвакуированы. В 12.40 на место прибыли пожарные. Выяснилось, что автобус загорелся на площади 14 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал. В ведомстве добавили, что еще загорелось 100 квадратных метров сухой растительности.
Далее стало известно, что пожар потушили. При этом площадь горевшей сухой растительности увеличилась до 114 квадратных метров.
«Причину пожара установят эксперты», — говорится в сообщении.