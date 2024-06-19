Один человек погиб в массовом ДТП в Навашинском районе

Смертельная авария произошла накануне днём в Навашинском районе на 312 км дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Согласно информации, 18-летний водитель ГАЗели при проходе правого поворота выехал на полосу встречного движения и по касательной задел автомобиль Toyota, после чего врезался в Mitsubishi и Ford — и перевернулся на бок.