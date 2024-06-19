Еще один случай ботулизма зарегистрирован в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
По данным на 14:00 19 июня, с подозрением на инфекционное заболевание госпитализированы 16 нижегородцев, среди них один ребенок. Шесть пациентов не могут дышать самостоятельно, в связи с чем подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Установлено, что все пострадавшие ели «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке», произведенный ООО «Локалкитчен». Еду заказывали в сервисе доставки «Самокат».
Всю опасную продукцию уже изъяли из оборота. При проверке производителя салата выяснилось, что они готовились в антисанитарных условиях.
По факту отравления жителей Нижегородской области было возбуждено уголовное дело.