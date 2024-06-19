Еще один случай ботулизма зарегистрирован в Нижегородской области

По данным на 14:00 19 июня, с подозрением на инфекционное заболевание госпитализированы 16 нижегородцев, среди них один ребенок. Шесть пациентов не могут дышать самостоятельно, в связи с чем подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.