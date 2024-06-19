В Магнитогорске 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

Известно, что около дома № 20 автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого был 18-летний молодой человек, вылетел на встречную полосу. По данным Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина не справился с управлением. Однако по краю дороги в тот момент шла 61-летняя женщина.