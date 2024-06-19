Зараженные ботулизмом салаты не завозили в Ростовскую область

Зараженные ботулизмом салаты в Ростовскую область не ввозились, но из оборота была изъята потенциально опасная партия рыбы. Об этом на заседании в донском правительстве сообщил глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
— В область эта продукция не поступала. Частично вместе с Россельхознадзором сейчас отрабатываем поставку партии рыбы в 32 кг, которая входила в компоненты этих салатов. Поставщик и мы уже приняли меры по приостановке ее оборота. Эти 32 кг остались на складе в Ростове-на-Дону, — рассказал Евгений Ковалев.
Главный санитарный врач Дона подчеркнул, что в регионе в постоянном режиме ведется профилактика ботулизма, и население знает, как защититься от этого заболевания.
— Вместе с Минздравом региона напоминаем о мерах профилактики. В Ростовской области традиционно бывают случаи ботулизма, связанные с употреблением грибов, когда люди не домывают их при консервировании, либо же при приготовлении вяленой и копченой рыбы в домашних условиях, — отметил Евгений Ковалев.
Напомним, ранее случаи ботулизма были зафиксированы в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Казани. Известно, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).