Зараженные ботулизмом салаты не завозили в Ростовскую область

— В область эта продукция не поступала. Частично вместе с Россельхознадзором сейчас отрабатываем поставку партии рыбы в 32 кг, которая входила в компоненты этих салатов. Поставщик и мы уже приняли меры по приостановке ее оборота. Эти 32 кг остались на складе в Ростове-на-Дону, — рассказал Евгений Ковалев.