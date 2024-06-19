Москалькова: Россия и Украина провели более 40 обменов пленными

«У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — рассказала омбудсмен на заседании Совфеда (цитата по «РИА Новости»).
Она напомнила, что недавно опубликовала список из 430 украинских военных, которых Россия готова передать Украине. «Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену», — добавила омбудсмен.
В предыдущий раз стороны обменивались пленными в прошлой месяце — 31 мая в Россию из украинского плена вернулись 75 военнослужащих. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Этот обмен был проведен после долгого перерыва, длившегося с февраля. На прошлой неделе Татьяна Москалькова попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца посодействовать в российско-украинских переговорах по обмену 430 пленных.