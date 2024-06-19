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В Челябинской области бьют тревогу из-за роста числа утонувших

С начала официального открытия купального сезона на водоемах региона произошло уже 18 трагедий.

Первого июня на Южном Урале стартовал купальный сезон. В настоящее время в региональном МЧС обстановку называют напряженной. В ведомстве напомнили, что первый утонувший был 31 мая, а значит за неполные три недели месяца на реках и озерах области погибли 18 человек, при этом 4 из них — дети.

«Пятого ребенка спасатели до сих пор продолжают искать на реке Урал», — подчеркнули в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства также обратились к южноуральцам с просьбой не оставлять детей около водоемов без присмотра и не пускать их одних купаться. Также важно научить ребенка плавать и использовать спасательные жилеты.

Напомним, что только за вчерашний день, 18 июня, водная стихия унесла жизни 2 взрослых и ребенка. Про утонувшую на озере в Озерске 14-летнюю школьницу «МК-Челябинск» писал ранее.

несчастный случай