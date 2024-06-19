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В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пресечена деятельность банды черных риелторов, с 2010 года завладевших более чем 60 квартирами в Москве на 250 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности… Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем», — сказала она.

По данным следствия, с 2010 по 2024 год трое организаторов реализовали преступную схему по завладению квартирами умерших москвичей на основании ложных документов, которые они предоставляли для оформления квартир в собственность подконтрольных им лиц.

«Таким образом соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей», — рассказала Петренко. Подчеркивается, что в настоящее время задержаны организаторы и участники преступной группы.

«Для производства следственных действий в столичный СК доставлены более 40 лиц. Они проверяются на причастность к указанным преступлениям», — добавила официальный представитель СК РФ.

СК
недвижимость