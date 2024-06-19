В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов

«В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности… Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем», — сказала она.
По данным следствия, с 2010 по 2024 год трое организаторов реализовали преступную схему по завладению квартирами умерших москвичей на основании ложных документов, которые они предоставляли для оформления квартир в собственность подконтрольных им лиц.
«Таким образом соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей», — рассказала Петренко. Подчеркивается, что в настоящее время задержаны организаторы и участники преступной группы.
«Для производства следственных действий в столичный СК доставлены более 40 лиц. Они проверяются на причастность к указанным преступлениям», — добавила официальный представитель СК РФ.