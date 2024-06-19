Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяну Лазареву внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Лазарева Татьяна Юрьевна, 21.07.1966 г. р., г. Новосибирск», — говорится в сообщении.

В перечень террористов и экстремистов также внесли политика Андрея Сидельникова (признан в РФ иноагентом), в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме.

Ранее ТАСС сообщал, что Лазарева объявлена в розыск по статье о дискредитации ВС РФ. Кроме того, 17 мая в отношении телеведущей возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

Минюст включил Лазареву в перечень физлиц-иноагентов 22 июля. Также в этот перечень включен и ее муж, телеведущий Михаил Шац.