Татьяну Лазареву внесли в список террористов и экстремистов

«Лазарева Татьяна Юрьевна,
В перечень террористов и экстремистов также внесли политика Андрея Сидельникова (признан в РФ иноагентом), в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме.
Ранее ТАСС сообщал, что Лазарева объявлена в розыск по статье о дискредитации ВС РФ. Кроме того, 17 мая в отношении телеведущей возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.
Минюст включил Лазареву в перечень физлиц-иноагентов 22 июля. Также в этот перечень включен и ее муж, телеведущий Михаил Шац.