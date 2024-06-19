В Петербурге задержали участников фотосессии на Большеохтинском кладбище

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников противоправной акции. Самому старшему из них 37 лет. Организатору — 27. Непосредственной участнице фотосессии — всего 19. Ранее была задержана 22-летняя петербурженка, также принимавшая участие в действии.
Пост о противоправной акции был обнаружен полицейскими в интернете. В нем девушка позировала на кладбище с обнаженной грудью.
Уголовное дело заведено по части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
На Большеохтинском кладбище похоронено много известных людей, в том числе рок-музыкант Виктор Цой. Есть и воинские захоронения.