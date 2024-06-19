Антитеррористический штаб предупредил жителей Астаны

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом на территории Астаны сообщил, что в четверг и пятницу в столице будут проходить плановые антитеррористические учения.
«Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города», — отметили в штабе.
Штаб призвал граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.