Борьба с саранчой: Казахстан и Россия координируют работу

18 июня в Актюбинской области зафиксирован залет саранчовых вредителей со стороны Оренбургской области. В этой связи были усилены защитные мероприятия в Айтекебийском районе. Из запланированных к химической обработке 307 тыс. га территорий завершены работы на 62 тыс. га. В случае необходимости есть готовность перекинуть туда дополнительную технику.