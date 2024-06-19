Борьба с саранчой: Казахстан и Россия координируют работу

Ситуация находится на контроле вице-премьера Серика Жумангарина. Совместно с губернатором Оренбургской области РФ Денисом Паслером и отраслевыми ведомствами двух стран отрабатываются меры противодействия.
В результате проведенных переговоров между министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым, зампредом Правительства РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут о рисках распространения саранчовых на приграничных территориях достигнута договоренность об усилении мер с российской стороны.
В зоне повышенного риска залета саранчи с приграничных территорий РФ: Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где проходят пути стадной миграции.
18 июня в Актюбинской области зафиксирован залет саранчовых вредителей со стороны Оренбургской области. В этой связи были усилены защитные мероприятия в Айтекебийском районе. Из запланированных к химической обработке 307 тыс. га территорий завершены работы на 62 тыс. га. В случае необходимости есть готовность перекинуть туда дополнительную технику.
В регион для координации действий направлен вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы. В Айтекебийском районе состоится оперативное совещание с участием вице-губернатора Оренбургской области по вопросам совместных мер против саранчовых вредителей.