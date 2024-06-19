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Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение

Жители Тараза и Шымкента примерно в 17:10 19 июня ощутили землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют сообщения из соцсетей, а так же с сайта Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

  • Был небольшой толчок
  • 2 балла примерно в Таразе
  • Несколько секунд, Шымкент
  • 5 этаж ощутимо качнуло. Шымкент
  • Была какая-то дрожь. Секунд 5−7.

Также о том, что ощутили подземные толчки, пишут жители Узбекистана.

Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, 19 июня 2024 года в 17:09 мин. по времени Астаны в Кыргызстане произошло землетрясение. Магнитуда — 5.1.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Терек-Сай, Бузук — 4,5 балла, селах Ала-Бука, Сары-Талаа, Кызыл-Токой, Кашка-Суу, Айгыр-Джал — 4 балла, селах Кербен, Джерге-Тал, Ак-Коргон, Достук, Нанай, Сумсар и др. — 3 балла, сообщается на сайте Института сейсмологии Кыргызстана.

Официальной информации об ощутимости на территории Казахстана пока нет.

18 июня сообщалось, что в иранской провинции Разави-Хорасан произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли и пострадали люди.