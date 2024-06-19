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В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник

Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летнего школьника из Кировского района при купании в неположенном месте.

Об этом сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следователей, днем 18 июня в правоохранительные органы обратилась мама юноши с заявлением о пропаже сына. При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня — его тело с признаками утопления в воде.

Травмы и следы насильственной смерти на теле школьника отсутствуют. Проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы. Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.

«На месте гибели юноши большими буквами была нанесена надпись — купание запрещено в связи с опасным течением», — сообщили в СК.

СК