В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник

По данным следователей, днем 18 июня в правоохранительные органы обратилась мама юноши с заявлением о пропаже сына. При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня — его тело с признаками утопления в воде.