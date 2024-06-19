Третьи сутки ищут в лесу женщину в Чериковском районе

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Третьи сутки продолжаются поиски женщины в лесах Чериковского района, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Информация о необходимости поисков пенсионерки 1962 года рождения возле деревни Долгое поступила спасателям рано утром 17 июня.
«Как пояснил муж потерявшейся, утром 16 июня они с женой отправились в лес собирать грибы. Ближе к вечеру он потерял женщину из вида, и с тех пор ее местонахождение не известно», — сказали в МЧС.
В поисковой операции задействованы спасатели из Чериковского и Климовичского райотделов по ЧС, а также из пожарного аварийно-спасательного отряда Могилевкого областного управления МЧС.
В ней также принимают участие сотрудники милиции, добровольцы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс».
К настоящему времени потерявшаяся женщина не найдена, ее поиски продолжаются.