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Третьи сутки ищут в лесу женщину в Чериковском районе

В поисковой операции принимают участие сотрудники МЧС, милиции и волонтеры.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Третьи сутки продолжаются поиски женщины в лесах Чериковского района, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Информация о необходимости поисков пенсионерки 1962 года рождения возле деревни Долгое поступила спасателям рано утром 17 июня.

«Как пояснил муж потерявшейся, утром 16 июня они с женой отправились в лес собирать грибы. Ближе к вечеру он потерял женщину из вида, и с тех пор ее местонахождение не известно», — сказали в МЧС.

В поисковой операции задействованы спасатели из Чериковского и Климовичского райотделов по ЧС, а также из пожарного аварийно-спасательного отряда Могилевкого областного управления МЧС.

В ней также принимают участие сотрудники милиции, добровольцы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс».

К настоящему времени потерявшаяся женщина не найдена, ее поиски продолжаются.