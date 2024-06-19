Подозреваемому в получении взятки бывшему главе Минтранса Башкирии Александру Клебанову продлили арест на 10 дней

Сегодня, 19 июня, Советский районный суд Уфы продлил срок домашнего ареста бывшему главе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.
Напомним, в прошлом месяце, 7 мая, экс-чиновника уволили с поста и задержали сотрудники силового ведомства. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Вчера, 18 июня, Верховный суд Башкирии отправил Клебанова под домашний арест. Ранее он находился в СИЗО.
Сначала, уволенный министр должен был пробыть под арестом до 27 июня. Однако сегодня ему продлили меру пресечения на 10 дней — до 7 июля.