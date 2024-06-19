Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом в горящем доме погибли два человека

В Волгоградской области пожар унес жизни двух жителей Котово.

19 июня в городе Котово случился страшный пожар, унесший жизни двух жителей. ЧП произошло в обеденное время в частном доме на улице Мира № 53. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели приехали на место оперативно.

— В 13.15 часов пожар ликвидирован сотрудниками 43-й пожарно-спасательной службы. К сожалению, есть двое погибших, личности и причина пожара устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. Не стоит подвергать свою жизнь и жизни родных риску. В случае ЧП необходимо звонить по номеру «102».

пожары