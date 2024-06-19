Под Волгоградом в горящем доме погибли два человека

19 июня в городе Котово случился страшный пожар, унесший жизни двух жителей. ЧП произошло в обеденное время в частном доме на улице Мира № 53. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели приехали на место оперативно.
— В 13.15 часов пожар ликвидирован сотрудниками 43-й пожарно-спасательной службы. К сожалению, есть двое погибших, личности и причина пожара устанавливаются, — уточнили в ведомстве.
Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. Не стоит подвергать свою жизнь и жизни родных риску. В случае ЧП необходимо звонить по номеру «102».