Под Волгоградом в горящем доме погибли два человека

19 июня в городе Котово случился страшный пожар, унесший жизни двух жителей. ЧП произошло в обеденное время в частном доме на улице Мира № 53. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели приехали на место оперативно.