Синявский: Беларуси интересен опыт РФ и Казахстана по борьбе с наводнениями

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Спасатели стран Содружества могут поделиться опытом друг с другом, сказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский на заседании Межгосударственного совета по ЧС при СНГ, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, данный совет был создан в 1993 году, его работа подотчетна правительствам стран СНГ, ратифицировавшим соглашение о его создании.
«За годы работы накопился серьезный опыт развития спасательных ведомств, поэтому нам есть чем поделиться: опыт работы каждого министерства по чрезвычайным ситуациям наших стран, рассказать о достигнутых результатах, вопросах предупреждения, профилактики, вопросах реагирования и ликвидации», — рассказал Синявский.
Он напомнил, что этот год оказался непростым для спасателей в России, Казахстане, где регионы пережили наводнения.
«Важно получить от них, как первоисточника, информацию, с чем они столкнулись, какие были упущения в вопросах раннего выявления подобных вещей, что нужно дополнительно сделать», — отметил Синявский.
При этом он уточнил, что данная проблематика актуальна для Гомельской и Витебской областей, где также случаются подтопления.
В свою очередь белорусская сторона готова поделиться своим опытом по предупреждению и борьбе с лесными пожарами.
По мнению министра, коллегам из стран Содружества будет интересен опыт Беларуси по развитию сотрудничества со СМИ.