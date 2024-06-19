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Синявский: Беларуси интересен опыт РФ и Казахстана по борьбе с наводнениями

В текущем году ряд российских и казахстанских регионов столкнулись с масштабными затоплениями из-за разлива рек.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Спасатели стран Содружества могут поделиться опытом друг с другом, сказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский на заседании Межгосударственного совета по ЧС при СНГ, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, данный совет был создан в 1993 году, его работа подотчетна правительствам стран СНГ, ратифицировавшим соглашение о его создании.

«За годы работы накопился серьезный опыт развития спасательных ведомств, поэтому нам есть чем поделиться: опыт работы каждого министерства по чрезвычайным ситуациям наших стран, рассказать о достигнутых результатах, вопросах предупреждения, профилактики, вопросах реагирования и ликвидации», — рассказал Синявский.

Он напомнил, что этот год оказался непростым для спасателей в России, Казахстане, где регионы пережили наводнения.

«Важно получить от них, как первоисточника, информацию, с чем они столкнулись, какие были упущения в вопросах раннего выявления подобных вещей, что нужно дополнительно сделать», — отметил Синявский.

При этом он уточнил, что данная проблематика актуальна для Гомельской и Витебской областей, где также случаются подтопления.

В свою очередь белорусская сторона готова поделиться своим опытом по предупреждению и борьбе с лесными пожарами.

По мнению министра, коллегам из стран Содружества будет интересен опыт Беларуси по развитию сотрудничества со СМИ.