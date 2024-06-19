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В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии отравившихся салатом

Госпитализированные находятся в стабильном состоянии.

По состоянию на 19 июня, в РКИБ им. Агафонова госпитализированы 15 пациентов различной степени тяжести после отравления салатом «Лобио».

Согласно данным Минздрава Татарстана, пациенты находятся в стабильном состоянии. Перспективы выздоровления у пострадавших, в том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии, благоприятные.

Жители Казани массово отравились московскими салатами. На вкус блюдо казалось нормальным, но спустя несколько часов у людей начинала кружиться голова. Остатки салатов изъяли и отправили на лабораторные исследования.

Тем временем подруга экстрасенса Олега Шепса сломала позвоночник во время побега из реабилитационного центра.