В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии отравившихся салатом

По состоянию на 19 июня, в РКИБ им. Агафонова госпитализированы 15 пациентов различной степени тяжести после отравления салатом «Лобио».
Согласно данным Минздрава Татарстана, пациенты находятся в стабильном состоянии. Перспективы выздоровления у пострадавших, в том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии, благоприятные.
Жители Казани массово отравились московскими салатами. На вкус блюдо казалось нормальным, но спустя несколько часов у людей начинала кружиться голова. Остатки салатов изъяли и отправили на лабораторные исследования.
Тем временем подруга экстрасенса Олега Шепса сломала позвоночник во время побега из реабилитационного центра.