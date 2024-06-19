В Челябинске 15-летний школьник ударил сверстника ножом

По данным URA.RU, девятиклассники сначала выясняли отношения на словах, а потом в ход пошли кулаки. Один из подростков врезал другому по лицу, а в ответ получил удар ножом между рёбер.
В региональном управлении Следственного комитета «Пчеле» сообщили, что возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
— Следователем следственного отдела по Ленинскому району устанавливаются обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовного дела, — добавили в пресс-службе ведомства.
Пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.