В Наманганской области из-за схода селя погибла девочка-подросток. Видео

Причиной смерти З. Юнусалиевой стали многочисленные травмы — переломы черепа, шеи, грудной клетки, живота, переломы позвонков и ребер. По предварительной информации районного медицинского объединения, у ее сестры диагностированы переломы со смещением в области таза и правой голени, многочисленные гематомы, ее состояние оценивается как тяжелое.