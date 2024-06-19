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В Наманганской области из-за схода селя погибла девочка-подросток. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Чустском районе Наманганской области произошла трагедия — во время схода селя обрушилась стена дома, в результате чего погибла одна девочка, еще одна получила серьезные травмы и была госпитализирована, сообщает корреспондент Pоdrobno.uz.

По данным Генеральной прокуратуры, инцидент случился 16 июня примерно 16:00 из-за сильного дождя. Пострадавшие являются сестрами. Погибшей было 14 лет.

Причиной смерти З. Юнусалиевой стали многочисленные травмы — переломы черепа, шеи, грудной клетки, живота, переломы позвонков и ребер. По предварительной информации районного медицинского объединения, у ее сестры диагностированы переломы со смещением в области таза и правой голени, многочисленные гематомы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Прокуратура Чустского района продолжает расследование данного инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры.

несчастный случай