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Балкон квартиры загорелся в одной из многоэтажек в Астане

В Астане сегодня произошел пожар на балконе в одном из многоэтажных домов. Спасателям удалось вывести из здания четверых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Сообщается, что сегодня в районе Байконыр в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар на балконе.

«Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 40 минут с момента вызова», — говорится в сообщении.

Силами спасателей по лестничному маршу спасено 6 человек, из них 4 детей. Пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина произошедшего.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют: закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной; уходите от огня; не пользуйтесь лифтом; не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода; не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы. Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.

пожары