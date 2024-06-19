Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове Ростовской области, где накануне начался пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в результате атаки беспилотника в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров.
«К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16.40 произошла разгерметизация второго резервуара», — написал он.
Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара, задействованы более 200 человек и порядка 40 единиц техники, а также пожарный поезд.