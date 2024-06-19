В Азове из-за пожара на нефтебазе произошла разгерметизация второго резервуара

«В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что стабилизировать ситуацию пока не удается.
О возгорании первого резервуара с нефтепродуктами в Азове стало известно 18 июня. Голубев сообщил, что пожар произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Позднее, утром в среду, в МЧС сообщили, что возгорание в Азовском районе локализовано на площади 3200 кв. м.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.