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В Азове из-за пожара на нефтебазе произошла разгерметизация второго резервуара

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове Ростовской области, где произошел пожар после атаки бесилотника. Об этом в среду, 19 июня, сообщил губернатор Василий Голубев.

Источник: МЧС РФ

«В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что стабилизировать ситуацию пока не удается.

О возгорании первого резервуара с нефтепродуктами в Азове стало известно 18 июня. Голубев сообщил, что пожар произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Позднее, утром в среду, в МЧС сообщили, что возгорание в Азовском районе локализовано на площади 3200 кв. м.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

МЧС
пожары