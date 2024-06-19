Минздрав предупредил белорусов об опасности ботулизма. Рассказываем, отравление какими продуктами чаще всего приводит к болезни

В ведомстве предупредили, что врачу необходимо рассказать, если накануне человек употреблял в пищу консервы. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу или мясо не нужно выбрасывать. Все это может помочь в диагностике заболевания и направляется на лабораторное исследование.