Минздрав предупредил белорусов об опасности ботулизма. Рассказываем, отравление какими продуктами чаще всего приводит к болезни

Чаще всего отравление происходит из-за такой еды домашнего приготовления, как рыба, овощные и мясные консервы, консервированные грибы.
Также Министерство здравоохранения дало рекомендации, что важно знать, чтобы не заболеть.
Чего следует избегать.
1. Покупок у случайных лиц продукции домашнего консервирования в герметически закрытых банках, продуктов домашнего соления и копчения: крупных окороков, рыбы — особенно опасны рыбы, которые обитают в придонных слоях воды.
2. Консервирования продуктов с признаками порчи.
3. Нарушений общепринятой технологии приготовления: нельзя уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки.
5. Употребления в пищу консервов из вздувшихся банок.
Это следует запомнить.
1.Овощи, фрукты, ягоды и грибы должны быть хорошо отмыты от частиц земли.
2. Хранить домашние консервы нужно только в прохладном месте.
3. Перед употреблением в пищу консервированных продуктов их лучше прокипятить в течение 20−25 минут (за это время разлагается токсин ботулизма).
4. Нельзя употреблять в пищу консервы и продукты сомнительного качества.
Как развивается заболевание?
Инкубационный период заболевания составляет, как правило, 6−30 часов, иногда колеблется от 2 часов до 2 недель.
Начинается заболевание остро с появления неспецифической симптоматики: недомогания, общей слабости, головной боли. Могут наблюдаться жжение в желудке, тошнота, многократная рвота, понос.
Через несколько часов после начала заболевания неспецифическая симптоматика сменяется специфической неврологического характера: расстройство зрения, паралич мягкого неба, языка, глотки, гортани, появляется расстройство речи, нарушается акт глотания.
При появлении первых симптомов заболевания необходимо срочно обратиться в больницу, поскольку существует только один способ лечения ботулизма — введение противоботулинической сыворотки. И чем раньше она будет введена, тем оптимистичнее прогноз течения болезни.
В ведомстве предупредили, что врачу необходимо рассказать, если накануне человек употреблял в пищу консервы. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу или мясо не нужно выбрасывать. Все это может помочь в диагностике заболевания и направляется на лабораторное исследование.