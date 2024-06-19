Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию

По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них — в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен».