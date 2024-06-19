Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», — сказала следователь в суде.
Она добавила, что повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов пытался скрыться и был задержан, а аэропорту Жуковский. Тот возразил, что бежать не намерен, просто его работодатель отпустил его на время домой.
Ранее СК Сообщил, что задержаны три человека: генеральный директор компании «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и поваром компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов.
По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них — в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен».
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».