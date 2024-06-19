Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении

Он является гражданином Таджикистана, поваром компании — производителя фасоли ООО «Савон-К». Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
На заседании следователь сообщил, что Норматов пытался скрыть следы преступления и сбежать, однако его задержали в аэропорту Жуковский.
Ранее в этот день ходатайства об избрании данной меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении поступили в суд. Следствие требовало арестовать Норматова, а также руководителя компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Владимира Шина, гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина и руководителя отдела качества этой организации Елену Машкову.
Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи провели обыски на складах, где хранилась некачественная продукция.
Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.
Общее число людей с подозрением на ботулизм, по последним данным, в Москве составляет 149 человек, в Московской области — 20, в Нижегородской области — 16, в Казани — 14. У некоторых из них ботулизм подтвердился. Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по Москве выявили у 17 человек симптомы ботулизма в результате обзвона более 900 человек.
Гендиректор «Локалкитчен», руководитель отдела качества этой же фирмы, а также фактический глава предприятия — производителя фасоли «Савон-К» стали фигурантами дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»), — задержанные оформили нелегальную регистрацию нескольким иностранным гражданам, чтобы оптимизировать бизнес.