Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении

Общее число людей с подозрением на ботулизм, по последним данным, в Москве составляет 149 человек, в Московской области — 20, в Нижегородской области — 16, в Казани — 14. У некоторых из них ботулизм подтвердился. Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по Москве выявили у 17 человек симптомы ботулизма в результате обзвона более 900 человек.