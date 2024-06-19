Разгерметизация второго резервуара произошла на горящей нефтебазе в Азове

Сегодня утром, 19 июня, ГУ МЧС России по Ростовской области сообщило в своем Telegram-канале, что пожар в резервуаре с нефтепродуктами локализован в 5:30 на площади 3,2 тыс. кв. м. По информации ведомства, к тушению пожара привлечено 49 единиц техники и 200 специалистов.