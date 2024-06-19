Разгерметизация второго резервуара произошла на горящей нефтебазе в Азове

«Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — написал он.
Пожар на нефтебазе в Азове начался 18 июня, когда в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. Для тушения пожара были привлечены 208 человек, 39 единиц техники и пожарный поезд.
Сегодня утром, 19 июня, ГУ МЧС России по Ростовской области сообщило в своем Telegram-канале, что пожар в резервуаре с нефтепродуктами локализован в 5:30 на площади 3,2 тыс. кв. м. По информации ведомства, к тушению пожара привлечено 49 единиц техники и 200 специалистов.