Пять рабочих Актюбинского завода ферросплавов с ожогами попали в больницу

Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе областного управления здравоохранения, в 16:02 на пульт «103» поступил вызов от медицинской сестры АЗФ с сообщением о пострадавших с ожогами пламенем разной локализации.
«42-летнему пациенту с термическим ожогом пламенем лица, обоих предплечий оказана экстренная помощь. Ему произвели внутривенное обезболивание, наложили перевязочный материал. Пациент транспортирован в многопрофильную областную больницу», — рассказали в управлении.
Отмечается, что он отказался от госпитализации.
Также четверо пострадавших с ожогами верхних конечностей транспортировали в больницу.
«Пациенты осмотрены в травмпункте. Площадь поражения пострадавших, доставленных санитарной бригадой АЗФ, от 5% до 13%. Они госпитализированы в травматологическое отделение», — закончили в облздраве.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области.