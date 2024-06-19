МЧС сделало заявление по крупному пожару в Иле-Балхашском резервате

«Угроза населенным пунктам отсутствует, так как ближайшее село Караой Балхашского района находится в 90 км от резервата. На сегодняшний день работниками РГУ “Иле-Балхашский Государственный Природный Резерват” ведется окарауливание данного участка. Возгорание локализировано совместными силами резервата и МЧС РК», — говорится в заявлении.