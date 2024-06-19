В Нукусе суд пытался оправдать участкового, переписавшего на себя жилье пенсионера

Прокуратура Каракалпакстана возбудило уголовное дело в отношении инспектора профилактики из Нукуса, он обвинялся в краже, совершенной в особо крупном размере.
Воспользовавшись отсутствием близких родственников и слабоумием пенсионера, он написал заявление о нарушении правил поведения в обществе и поместил пожилого мужчину в психиатрическую больницу.
После чего подделал ордер на владение жильем и изготовил поддельные кадастровые документы, оформив жилье сначала на свое имя, а после переписав на жену. Также инспектор использовал банковскую карту пенсионера для личных нужд и снимал крупные суммы денег с депозитного счета пожилого мужчины.
Инспектор был обвинен по четырем статьям:
- превышение власти или должностных полномочий;
- изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование;
- кража;
- легализация доходов, полученных от преступной деятельности.
Дело было передано в суд. Преступник должен был понести наказание в виде ограничения свободы сроком от десяти лет и штрафа в размере 250 БРВ (85 миллионов сумов). Однако, по решению судьи уголовного суда Нукуса от 7 июня, инспектор был признан виновным только за превышение полномочий. Ему предписали возместить ущерб в размере 180 миллионов сумов.
Прокуратура опротестовала решение суда и подала апелляцию, признав договор необоснованным, несправедливым и незаконным.