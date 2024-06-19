В Нукусе суд пытался оправдать участкового, переписавшего на себя жилье пенсионера

Дело было передано в суд. Преступник должен был понести наказание в виде ограничения свободы сроком от десяти лет и штрафа в размере 250 БРВ (85 миллионов сумов). Однако, по решению судьи уголовного суда Нукуса от 7 июня, инспектор был признан виновным только за превышение полномочий. Ему предписали возместить ущерб в размере 180 миллионов сумов.