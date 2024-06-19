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В Нукусе суд пытался оправдать участкового, переписавшего на себя жилье пенсионера

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Каракалпакстане суд пытался смягчить обвинения для инспектора профилактики, который незаконно переписал на свою жену жилье пенсионера, страдающего слабоумием, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Прокуратура Каракалпакстана возбудило уголовное дело в отношении инспектора профилактики из Нукуса, он обвинялся в краже, совершенной в особо крупном размере.

Воспользовавшись отсутствием близких родственников и слабоумием пенсионера, он написал заявление о нарушении правил поведения в обществе и поместил пожилого мужчину в психиатрическую больницу.

После чего подделал ордер на владение жильем и изготовил поддельные кадастровые документы, оформив жилье сначала на свое имя, а после переписав на жену. Также инспектор использовал банковскую карту пенсионера для личных нужд и снимал крупные суммы денег с депозитного счета пожилого мужчины.

Инспектор был обвинен по четырем статьям:

  • превышение власти или должностных полномочий;
  • изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование;
  • кража;
  • легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

Дело было передано в суд. Преступник должен был понести наказание в виде ограничения свободы сроком от десяти лет и штрафа в размере 250 БРВ (85 миллионов сумов). Однако, по решению судьи уголовного суда Нукуса от 7 июня, инспектор был признан виновным только за превышение полномочий. Ему предписали возместить ущерб в размере 180 миллионов сумов.

Прокуратура опротестовала решение суда и подала апелляцию, признав договор необоснованным, несправедливым и незаконным.