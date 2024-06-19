Бывает же такое: В Молдове скорая везла пострадавших в аварии в больницу и попала в другое ДТП — один из пациентов погиб

Инцидент произошёл утром 19 июня. 35-летний водитель Mercedes Sprinter врезался в Ford, за рулём которого находился 64-летний мужчина. В легковушке также находилась женщина 65 лет. Оба водителя и пассажирка получили травмы, за ними приехала скорая помощь, передаёт protv.md.