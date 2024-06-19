Аферистка обещала безвозмездные субсидии жителям Алматинской области

С заявлением о мошенничестве в Карасайскую районную полицию обратились несколько местных жителей. Как рассказали потерпевшие, малознакомая женщина предлагала помощь в получении безвозмездных грантов, выдаваемых государством, а также в получении квартир из жилищного фонда. Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов тенге.
— Мошенница обещала доверчивым гражданам помощь в получении безвозмездного гранта, предоставляемого в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. При этом утверждала, что на необходимые расходы, а также для одобрения заявок на запуск и развитие нового бизнеса нужно оплатить 10% от объема предоставляемого государственного гранта. Вместе с тем, аферистка орудовала мошенническими схемами по выдаче квартир из государственного жилищного фонда. Во всех случаях действия ограничивались лишь обещаниями, — отметил начальник Карасайского РУП Елзат Канатулы.
Сотрудниками полиции аферистка была установлена и задержана. Ею является местная жительница. В настоящее время доказана ее причастность к более чем 10 подобным преступлениям. На период расследования подозреваемая содержится под домашним арестом.