Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергодар остался без света после атаки украинских БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции произошло в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: РИА "Новости"

«Причина аварийного отключения электроэнергии в Энергодаре — попадание вражеских БПЛА по подстанции “Луч”. Весь Энергодар без света [остался] точно», — сказала Яшина.

Она подчеркнула, что отключение не повлияет на функционирование Запорожской АЭС.

В Telegram-канале администрации города уточняется, что отключение произошло в 19:27 мск. Кроме Энергодара без электроэнергии остались также близлежащие населенные пункты.

С начала апреля обстановка в районе ЗАЭС обострилась, в небе периодически замечают беспилотники ВСУ, объявляется режим воздушной опасности, а сам Энергодар украинские войска обстреливают из артиллерии. Несколько раз ВСУ наносили удары по территории станции и города.