Энергодар остался без света после атаки украинских БПЛА

С начала апреля обстановка в районе ЗАЭС обострилась, в небе периодически замечают беспилотники ВСУ, объявляется режим воздушной опасности, а сам Энергодар украинские войска обстреливают из артиллерии. Несколько раз ВСУ наносили удары по территории станции и города.