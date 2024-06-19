Энергодар остался без света после атаки украинских БПЛА

«Причина аварийного отключения электроэнергии в Энергодаре — попадание вражеских БПЛА по подстанции “Луч”. Весь Энергодар без света [остался] точно», — сказала Яшина.
Она подчеркнула, что отключение не повлияет на функционирование Запорожской АЭС.
В Telegram-канале администрации города уточняется, что отключение произошло в 19:27 мск. Кроме Энергодара без электроэнергии остались также близлежащие населенные пункты.
С начала апреля обстановка в районе ЗАЭС обострилась, в небе периодически замечают беспилотники ВСУ, объявляется режим воздушной опасности, а сам Энергодар украинские войска обстреливают из артиллерии. Несколько раз ВСУ наносили удары по территории станции и города.