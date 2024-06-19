Фигурантку дела о массовом отравлении отправили под домашний арест

Как сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города, Машкова является руководителем отдела качества ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН».
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов. Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.»а’ч.2 ст. 238 УК РФ", — сказано в сообщении.
Фигурантку отпустили из-под стражи в зале суда.
Ранее в этот день ходатайства об аресте четверым фигурантам дела о массовом отравлении поступили в суд. Следствие требовало арестовать повара Карима Норматова, а также руководителя «Савон-К» Владимира Шина, гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина и Машкову.
Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи провели обыски на складах, где хранилась некачественная продукция.