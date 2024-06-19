Фигурантку дела о массовом отравлении отправили под домашний арест

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов. Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.»а’ч.2 ст. 238 УК РФ", — сказано в сообщении.