Пропавшего в Перми 22-летнего студена нашли мертвым

На следующий день у молодого человека была смена в ресторане у Речного вокзала, где он подрабатывал официантом, но на работу он не вышел. Не показался он там и еще через день. Обеспокоенная мама обратилась к волонтерам — начались поиски. Через несколько дней Юрия нашли мертвым в лесу. По информации источника «Комсомолки», смерть молодого человека не связана с криминалом, решение уйти из жизни он принял добровольно. Но многие, кто знал Юрия, не верят или не хотят верить в самоубийство.