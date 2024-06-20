Пропавшего в Перми 22-летнего студена нашли мертвым

— Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты, — написали днем 18 июня волонтеры поискового отряда «Регион59» к посту о розыске 22-летнего Юрия Бочкарева.
Напомним, вечером 10 июня Юрий стоял на трамвайной остановке Разгуляй и должен был добраться до остановки Студенческой. В 18.40 он позвонил маме, немного с ней поговорил, и с тех пор перестал выходить на связь.
На следующий день у молодого человека была смена в ресторане у Речного вокзала, где он подрабатывал официантом, но на работу он не вышел. Не показался он там и еще через день. Обеспокоенная мама обратилась к волонтерам — начались поиски. Через несколько дней Юрия нашли мертвым в лесу. По информации источника «Комсомолки», смерть молодого человека не связана с криминалом, решение уйти из жизни он принял добровольно. Но многие, кто знал Юрия, не верят или не хотят верить в самоубийство.
«Для этого надо было ехать в Нытвенский лес…? Не верится», «Почему сразу суицид? У него все было, причин для самоубийства не было, надо искать убийц», «Милый такой паренек. Недавно в ресторане нас обслуживал, такой позитивный и приятный, видно было, что любил свою работу. Не верю, что суицид», — писали в постах о смерти Юрия те, кто его знал и те, кто увидел новость о трагедии.
Юрий учился на технолога в Пермском институте (филиале) Плеханова. Но те студенты, с которыми нам удалось поговорить, практически его не знали, единственное, что они отметили, это что Юра любил дартс и ходил в секцию при институте.