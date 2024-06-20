Во Франции нарисовали граффити с обещанными Киеву истребителями Mirage в виде гробов

В статье отмечается, что в редакцию позвонила с телефонного номера, зарегистрированного на Украине, девушка, которая представилась Мариной. Она сообщила, что нанесла на стены зданий в разных районах Парижа около 50 таких граффити и передала журналистам адреса этих мест. Интересно, что именно с этого номера журналисты получили оповещение об акции с гробами у Эйфелевой башни.