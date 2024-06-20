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В Соликамске за один день из окон выпали двое малолетних детей

Соликамским следственным отделом по городу проводится процессуальная проверка по факту падения малолетних детей из окон.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, 17 июня двухлетний мальчик, оставшись на кухне квартиры без присмотра взрослых, самостоятельно открыл окно и выпал с пятого этажа. В этот же день двухлетняя девочка, находясь в комнате общежития на втором этаже, в отсутствии взрослых выпала из открытого окна. В результате падения дети с характерными травмами были доставлены в лечебные учреждения, где проходят стационарное лечение.

«В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий опрошены очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы», — пояснили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальные решения.

СК