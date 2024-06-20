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В Перми пятые сутки ищут 40-летнего мужчину, который уехал на Lada и пропал

Поиски 40-летнего мужчины, который уехал на Lada и пропал, ведутся в Перми уже пятые сутки, рассказали в поиском отряде имени Ирины Бухановой.

Источник: Соцсети

В последний раз близкие видели Евгения Зиятова 15 июня. Мужчина уехал из своего дома на улице Солдатова в Свердловском районе Перми на чёрной Lada.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза.

Выходя из дома, мужчина был одет в тёмно-серую футболку с рисунком на спине и серые шорты, на ногах — чёрные замшевые сандали. Пропавший мужчина выехал из дома на чёрной Lada 2109 с госномером: М268НО 196.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения, просят позвонить по номеру: 8 (342) 204−49−04 или 102.