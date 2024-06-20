Суд отправил под домашний арест гендиректора «Кухни на районе»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил генерального директора компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антона Лозина под домашний арест по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в органе.
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Лозина меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа», — говорится в заявлении.
Ранее в среду суд также отправил под домашний арест руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина, а повара компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Карима Норматова заключили под стражу.
Массовое заражение ботулизмом
Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).
Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели «Салат лобио», произведенный ООО «Локалкитчен». В Москве также приостановили продажу «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.