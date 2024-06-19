Гендиректора «Кухни на районе» отправили под домашний арест

Следствие просило отправить Лозина в СИЗО, но суд не удовлетворил ходатайство. Гендиректору «Кухни на районе» вменяют п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок шести лет.
По версии следствия, фигуранты дела «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда “Лобио”, которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина “Самокат” неограниченному кругу лиц». В результате в больницы Москвы и других регионов попали более 120 человек с симптомами ботулизма.