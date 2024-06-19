Гендиректора «Кухни на районе» отправили под домашний арест

По версии следствия, фигуранты дела «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда “Лобио”, которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина “Самокат” неограниченному кругу лиц». В результате в больницы Москвы и других регионов попали более 120 человек с симптомами ботулизма.