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Гендиректора «Кухни на районе» отправили под домашний арест

Замоскорецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Антона Лозина в рамках дела о массовом отравлении салатом лобио, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Источник: РИА "Новости"

Следствие просило отправить Лозина в СИЗО, но суд не удовлетворил ходатайство. Гендиректору «Кухни на районе» вменяют п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок шести лет.

По версии следствия, фигуранты дела «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда “Лобио”, которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина “Самокат” неограниченному кругу лиц». В результате в больницы Москвы и других регионов попали более 120 человек с симптомами ботулизма.