В Эквадоре из-за аварии на ЛЭП произошло массовое отключение электричества

По данным газеты El Universo, сообщения об отключении электроэнергии стали приходить из разных городов Эквадора в среду после 15:00 по местному времени (23:00 мск). В Кито из-за неработающих светофоров произошел дорожный коллапс. В стране наблюдаются перебои с интернетом.