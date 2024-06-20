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В Эквадоре из-за аварии на ЛЭП произошло массовое отключение электричества

Сообщается, что власти работают над устранением проблемы.

Источник: Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Массовые перебои с электроснабжением наблюдаются на всей территории Эквадора из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в среду сообщил министр транспорта и общественных работ Роберто Луке.

«Согласно отчету национального оператора электросетей, на линии электропередачи наблюдается сбой, который вызвал каскадное отключение, из-за чего в стране нет снабжения электроэнергией», — написал министр на своей странице в X (ранее Twitter). Власти работают над устранением проблемы.

По данным газеты El Universo, сообщения об отключении электроэнергии стали приходить из разных городов Эквадора в среду после 15:00 по местному времени (23:00 мск). В Кито из-за неработающих светофоров произошел дорожный коллапс. В стране наблюдаются перебои с интернетом.

Эквадор уже несколько месяцев переживает энергетический кризис из-за массовой остановки ГЭС по всей стране на фоне рекордной засухи, а также из-за приостановки поставок электроэнергии из соседней Колумбии. 20 апреля президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении режима чрезвычайного положения.

энергетика