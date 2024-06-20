В США ужаснулись из-за признания боевика «Азова»*

«Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии», — привело издание его слова.
Это признание прозвучало вскоре после того, как администрация Байдена отменила запрет на передачу «Азову»* военной помощи, отмечает издание. По мнению автора материала, оно доходчиво иллюстрирует сложное положение, в котором оказалась украинская армия.
«Термин “мотивационные войска” — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что “мотивация” “Азова”* заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать», — говорится в материале.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов»*.
В США действовал запрет на предоставление помощи «Азову»* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова»* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение «Кракен» или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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