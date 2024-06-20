В США ужаснулись из-за признания боевика «Азова»*

В США действовал запрет на предоставление помощи «Азову»* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова»* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение «Кракен» или 3-я отдельная штурмовая бригада.